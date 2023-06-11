Пять улиц перекроют из-за фестиваля «САМ.ФЕСТ» в Самаре 12 июня

Ограничение повлияет и на работу общественного транспорта. Фото: администрация Самары

В понедельник, 12 июня, в Самаре из-за проведения фестиваля «САМ.ФЕСТ» будет временно ограничено движение транспорта в исторической части города. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, с 04:00 12 июня до 00:00 13 июня нельзя будет проехать по улицам Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской, Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской, Красноармейской от Чапаевской до Галактионовской.

Помимо этого, движение временно ограничат по улицам Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской и Молодогвардейской от Ульяновской до Вилоновской. Также на этих участках с 18:00 11 июня до 00:00 13 июня 2023 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.

Ограничение повлияет и на работу общественного транспорта. С 04:00 12 июня до 00:00 13 июня автобусы маршрутов № 24 будут двигаться по скорректированной схеме.

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