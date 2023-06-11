Жителям Самары напомнили о месте и времени проведения финала «САМ.ФЕСТа»

Кульминацией праздника станет уникальное пиротехническое мультимедиа шоу. Фото: правительство Самарской области

В День России, 12 июня, в Самаре состоится гранд-финал фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ», который соберет на одной сцене известных авторов-исполнителей и начинающих.

Посмотреть гранд финал сможет каждый желающий бесплатно 12 июня с 14:00 на площади Куйбышева. Согласно программе, опубликованной организаторами, зрителей начнут запускать в 13:30.

В 14:00 на сцене выступит группа «Зверобой», с 14:30 до 16:00 будут выступать три суперфиналисты, в 16:00 можно будет увидеть выступление группы «Двадцать», в 17:00 –Дмитрия Маликова, в 18:15 – Ramil’, в 19:30 – Люси Чеботиной, в 20:15 – Вадима Самойлова, в 21:35 – Гарика Сукачева.

Кульминацией праздника и одной из самых ярких особенностей фестиваля станет уникальное пиротехническое мультимедиа шоу. Оно впервые состоится на здании самарского театра оперы и балета в 22:45. Пиротехнический спектакль можно будет увидеть на крыше театра, а сюжеты 3D-mapping шоу – на его фасаде.

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