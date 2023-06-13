Самолет Сочи – Самара с 48 детьми на борту сломался на взлете

Вылет самолета задержали на более чем один час Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 12 июня 2023 года, самолет Сочи – Самара не смог вовремя вылететь из аэропорта. Рейс задержали примерно на час из-за поломки.

- в 12:26 по московскому времени капитан воздушного судна А-330 запросил возврат на стоянку по технической причине. Эксплуатант – компания «Северный ветер». Самолет вылетел по маршруту в 13:50, - сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Насколько известно, на борту самолета Сочи – Самара находились 244 пассажира, в том числе 48 детей.

Напомним, в субботу, 10 июня 2023 года, в Самаре совершил вынужденную посадку самолет Москва – Махачкала. Все из-за пассажира, которому стало плохо во время полета. Ему понадобилась помощь медиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.