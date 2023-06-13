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НовостиОбщество13 июня 2023 9:40

Самолет Сочи – Самара с 48 детьми на борту сломался на взлете

Воздушное судно пришлось возвращать на стоянку
Анастасия ФИЛАТОВА
Вылет самолета задержали на более чем один час

Вылет самолета задержали на более чем один час

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 12 июня 2023 года, самолет Сочи – Самара не смог вовремя вылететь из аэропорта. Рейс задержали примерно на час из-за поломки.

- в 12:26 по московскому времени капитан воздушного судна А-330 запросил возврат на стоянку по технической причине. Эксплуатант – компания «Северный ветер». Самолет вылетел по маршруту в 13:50, - сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Насколько известно, на борту самолета Сочи – Самара находились 244 пассажира, в том числе 48 детей.

Напомним, в субботу, 10 июня 2023 года, в Самаре совершил вынужденную посадку самолет Москва – Махачкала. Все из-за пассажира, которому стало плохо во время полета. Ему понадобилась помощь медиков.

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