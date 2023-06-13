Проект строительства ливневки в п. Зубчаниновка в Самаре разработают за 46 млн рублей

Ливневка должна будет избавить Зубчаниновку от постоянных потопов Фото: СОЦСЕТИ

Поселок Зубчаниновка в Самаре избавят от регулярных потопов. Сделать это планируется с помощью ливневки. Ее построят в районе улицы Литвинова. Департамент городского хозяйства и экологии уже приступил к поиску подрядчика для проектирования объекта.

- Необходимо выполнить работы по созданию проектно-сметной документации по мероприятию «Строительство и реконструкция коллектора дождевой канализации по улице Литвинова в поселке Зубчаниновка в Самаре», - говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Ливневую канализацию намерены построить в два этапа. Первый предусматривает обустройство участка самотечного коллектора протяженностью около 270 погонных метров и диаметром 500 мм по Конному переулку от улицы Литвинова до Зубчаниновского шоссе; участка самотечного коллектора протяженностью около 352 п.м. диаметром 500 мм по улице Магистральной от Литвинова до кольцевой развязки на пересечении с Зубчаниновским шоссе; самотечного коллектора по Зубчаниновскому шоссе протяженностью около 500 п.м. диаметром 300 мм; самотечного коллектора на улице Литвинова протяженностью 450 п.м. диаметром 300 мм. Сюда же входит устройство дождеприемных камер и колодцев с отводами диметром 300 мм до дождеприемных камер.

Второй этап предусматривает реконструкцию коллектора на улице Литвинова и водоотводного лотка, обустройство резервуара-усреднителя с канализационной насосной станцией в районе пересечения улиц Литвинова и Магистральной. Разработать проект необходимо до 15 декабря 2023 года.

Сейчас идет прием заявок. Итоги электронного аукциона подведут 4 июля 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта – 46 млн рублей.

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