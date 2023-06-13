В аэропорту Курумоч прокомментировали экстренную посадку самолета Москва – Актау

Пассажиров самолета разместили в самарском аэровокзале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В аэропорту Курумоч прокомментировали информацию об экстренной посадке самолета Москва – Актау (Казахстан). Воздушное судно приземлилось в Самаре днем во вторник, 13 июня 2023 года.

– Самолет, следовавший по маршруту Москва – Актау, произвел посадку в аэропорту Курумоч 13 июня. Пассажиры размещены в здании аэровокзала. С ними работает представитель авиакомпании. Аэропорт работает в штатном режиме, – сообщили «КП-Самара» в пресс-службе Курумоча.

По предварительным данным, капитан воздушного судна во время полета сообщил о чрезвычайной ситуации. Точная причина посадки самолета Москва – Актау в Самаре пока неизвестна.

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