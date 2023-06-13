Самолет Москва – Актау совершил вынужденную посадку в Самаре

Капитан воздушного судна во время полета подал сигнал тревоги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 13 июня 2023 года, в аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку самолет Москва – Актау. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник.

По предварительным данным, капитан воздушного судна заявил о чрезвычайной ситуации на борту. Что именно случилось, пока неизвестно.

Напомним, 10 июня 2023 года в Самаре сел самолет Москва - Махачкала. Он совершил вынужденную посадку из-за больного пассажира. В 12 июня 2023 года самолет Сочи - Самара с 48 детьми на борту не смог вовремя взлететь по техническим причинам.

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