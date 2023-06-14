Хинштейн сообщил об обысках у руководства Минтранса Самарской области

Обыски проводили сотрудники СК и ФСБ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 13 июня 2023 года, силовики провели обыски у руководителей министерства транспорта и автодорог Самарской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Сотрудники СК и ФСБ провели обыски по местам жительства у заместителя министра транспорта Самарской области Сергея Неретина и ряда других руководителей ведомства. Это обусловлено «делом Гладковой», которую обвинили в мошенничестве с бюджетными деньгами при строительстве Климовского моста через Волгу, - рассказал парламентарий.

Накануне Ленинский районный суд Самары вынес экс-руководителю ООО «ИнфраКАП» Олесе Гладковой приговор. Ей назначили три года колонии общего режима. Также был удовлетворен иск о взыскании в пользу Минтранса Самарской области 10 млн рублей.

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