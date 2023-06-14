В Самаре сузили дорогу по улице 22 Партсъезда

Участок перекрыли. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами с улиц областной столице. На одном из участков сузили дорогу.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, на территории приступили к ремонтным работам по улице 22 Партсъезда. В частности, специалисты обособили трамвайные пути. Огромную яму оградили забором. В комментариях пользователи надеются на создание нового островка для безопасной остановки.

Напомним, также горожан предупредили о продлении ограничений по проспекту Масленникова. На участке проводят аварийные работы. Движение общественного транспорта скорректируют.