Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 11:34

В Самаре сузили дорогу по улице 22 Партсъезда

Горожанин поделился видео
Алена ПРОВКИНА
Участок перекрыли. Фото: скриншот видео

Участок перекрыли. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами с улиц областной столице. На одном из участков сузили дорогу.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, на территории приступили к ремонтным работам по улице 22 Партсъезда. В частности, специалисты обособили трамвайные пути. Огромную яму оградили забором. В комментариях пользователи надеются на создание нового островка для безопасной остановки.

Напомним, также горожан предупредили о продлении ограничений по проспекту Масленникова. На участке проводят аварийные работы. Движение общественного транспорта скорректируют.