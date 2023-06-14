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НовостиПроисшествия14 июня 2023 16:14

В Самаре встали трамваи на перекрестке улиц Красноармейской и Коростелевых

Общественный транспорт стоит в оба направления
Алена ПРОВКИНА
Причиной стала заглохшая иномарка

Причиной стала заглохшая иномарка

В Самаре встали трамваи на перекрестке улиц Красноармейской и бр. Коростелевых. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Судя по предоставленным кадрам, из-за легкового автомобиля временно ограничено движение общественного транспорта. Трамваи встали в оба направления прямо на перекрестке. Причиной остановки стала поломка иномарки. Автомобиль заглох на трамвайных путях.

Напомним, днем, 14 июня, стало известно о внушительной пробке. Всему виной стал трамвай, который перегородил проезжую.