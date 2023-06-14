В Самаре встали трамваи на перекрестке улиц Красноармейской и Коростелевых

Причиной стала заглохшая иномарка

В Самаре встали трамваи на перекрестке улиц Красноармейской и бр. Коростелевых. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Судя по предоставленным кадрам, из-за легкового автомобиля временно ограничено движение общественного транспорта. Трамваи встали в оба направления прямо на перекрестке. Причиной остановки стала поломка иномарки. Автомобиль заглох на трамвайных путях.

Напомним, днем, 14 июня, стало известно о внушительной пробке. Всему виной стал трамвай, который перегородил проезжую.