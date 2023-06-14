В Самаре на пересечении улиц Льва Толстого и Галактионовской фура врезалась в трамвай

Проезд уже свободен. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре вечером в среду, 14 июня, стало известно о серьезной аварии. Фура врезалась в трамвай на пересечении улиц Льва Толстого и Галактионовской.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла в 18:34. Грузовой автомобиль, перевозивший ДСП, врезался в трамвай. В результате столкновения пострадали два пассажира общественного транспорта. Их направили в медицинское учреждение на осмотр.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и опрашивать очевидцев аварии. Напомним, еще на одном перекрестке из-за иномарки встали трамваи.