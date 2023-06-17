Ловит мышей и проверяет патрульные катера: в Самарской области на базе центра ГИМС служит кошка Эльза

Хвостатая поселилась на базе два года назад - ее котенком принес сотрудник автосервиса Фото: скриншот видео

В Самарской области у спасателей, которые следят за безопасностью людей на воде, живет свой «Матроскин». Это кошка по имени Эльза Карловна. Инспекторы назвали ее так за важный характер, рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Хвостатая поселилась в группе патрульной службы центра ГИМС два года назад. Ее котенком принес сотрудник одной из автомастерских. Она ловит на базе мышей и всегда приносит их дежурному — чтобы показать плод своей работы.

Также Эльза регулярно устраивает променад по понтонам и проверяет патрульные катера. Она так уверенно скачет по ним, что, кажется, воды совсем не боится. По словам инспекторов, их хвостатая подруга — очень ласковая и смелая кошка. Она не страшится подойти даже к незнакомому человеку.

Напомним, своя маленькая пушистая помощница есть и в пожарно-спасательной части № 3 в Самаре. Там живет кошка Пуфик. Сотрудники МЧС шутят, что она не только ловит мышей, но может еще и снег почистить, и машины проверить.

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