В Самаре на соревнованиях по триатлону утонул спортсмен из Екатеринбурга

Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев / Фото: Центральное МСУТ СКР

В субботу, 17 июня 2023 года, в Самаре во время соревнований по триатлону произошла трагедия. Умер 37-летний спортсмен из Екатеринбурга. Он утонул в Волге. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУ на транспорте СК России.

— По предварительным данным, сегодня утром спортсмен нырнул в воду с баржи, расположенной на Волге напротив Первомайского спуска, и пропал. В результате поисков мужчину обнаружили мертвым. Предварительная причина смерти — утопление, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи проводят по факту случившегося проверку. Они устанавливают все обстоятельства трагедии: осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Также будет назначен ряд медицинских экспертиз.

Напомним, тело мужчины нашли в шестом часу вечера в районе «Ладьи». Погибшего достали из воды сотрудники ПСС Самарской области.

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