Мобилизованный журналист из Самары рассказал о встрече с замминистра обороны РФ

Юнус-Бек Евкуров остался более чем доволен действиями солдат Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал о встрече с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым. Тот посетил их полигон в начале февраля 2023 года.

- Когда приезжал Евкуров, мы были на точке сборки/разборки автоматов. Он тогда остановился возле нас, посмотрел внимательно и спросил: «Как, сынки, получается?». В ответ мы провели сборку/разборку с закрытыми глазами. Генерал был более чем доволен нашими действиями, - написал Илья Круговой в своем телеграм-канале.

По словам журналиста, именно Юнус-Бек Евкуров повлиял на их жесткого командира с позывным Шатура, который, к сожалению, недавно погиб в ходе СВО. Его посмертно наградили орденом Мужества. Илья Круговой отмечает, что Шатура всегда требовал беспрекословного подчинения и неохотно шел на уступки. Единственное «послабление» он сделал после визита генерала на полигон.

- Евкуров тогда сказал Шатуре: «Не надо муштровать солдат и требовать, чтобы носили автомат по уставу. Если человек левша - то пусть носит слева, кому удобно, пусть носит на груди, кто хочет - за спиной дулом вверх», - рассказал журналист, добавив, что именно после этого от бойцов перестали требовать носить автомат «по уставу».

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