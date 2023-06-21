Движение троллейбусов № 6 и 16 восстановили в Самаре 21 июня

Троллейбусы вновь курсируют от площади Революции до Хлебозавода / Фото: департамент транспорта Самары

В Самаре утром в среду, 21 июня 2023 года, восстановили движение транспорта по улице Алексея Толстого. Проезд ограничивали из-за обвала проезжей части.

- Движение восстановлено, - говорится в сообщении департамента транспорта Самары в телеграм-канале.

Напомним, обвал асфальта на дороге по улице Алексея Толстого произошел накануне, 20 июня. Из-за этого временно перекрыли проезд транспорта на участке от улицы Комсомольской до улицы Пионерской. Движение троллейбусов № 6 и 16 приостановили от площади Революции до Хлебозавода. На время ремонтных работ, которые проводили специалисты ПТС, электротранспорт курсировал по укороченным маршрутам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал