Соглашение о строительстве школы на месте ЗИМа в Самаре подпишут в июле 2023

Новая школа на территории бывшего завода сможет принять до 2,5 тысяч учеников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершается подготовка к заключению концессионного соглашения на строительство школы на территории бывшего завода имени Масленникова. Новое учебное заведение возведут в районе улиц Лейтенанта Шмидта и Ново-Садовой.

- Соглашение планируется подписать в июле 2023 года, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Планируется, что школа на месте бывшего ЗИМа сможет принять до 2,5 тысяч ребят. Она может стать самой большой в регионе. Энергетики уже подготовили площадку для будущего строительства. Они очистили территорию от старых коммуникаций, установили новую двухтрансформаторную подстанцию и проложили около 2,5 км кабельных линий.

Напомним, еще одну школу в Самаре построят в микрорайоне Крутые Ключи. Также новые учебные заведения планируется возвести в Тольятти, Сызрани, Ставропольском и Волжском районах. Это позволит создать почти 10 тысяч мест. Шесть образовательных заведений в течение двух лет построят в рамках концессионных соглашений с ООО «ПроШкола».

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