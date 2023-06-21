Мэр Елена Лапушкина показала новые белорусские трамваи и автобусы для Самары

Белоруссия поставит в столицу 63-го региона 12 новых трамвайных вагонов / Фото: Елена Лапушкина

Глава Самары Елена Лапушкина показала трамваи и автобусы, которые в 2023 году привезут из Белоруссии. Она побывала на производстве и запечатлела момент сборки нового транспорта.

- В составе делегации Самарской области работаю в эти дни в Белоруссии. Попросили коллег включить в деловую программу посещение предприятий, где производят автобусы и трамваи. Увидели этапы сборки, тестирования и итоговый вид подвижного состава, который отправится в Самару, - написала Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.

На предприятии в Белоруссии идет сборка автобусов для Самары / Фото: Елена Лапушкина

Напомним, в этом году в Самару поступят 12 новых трамвайных вагонов и 50 автобусов. Уже известно, что трамваи припишут к Городскому депо, которое обслуживает маршруты №№ 1, 3, 4, 5, 13, 15, 16, 18, 22, 23. Именно на них стоит ждать появления новых вагонов.

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