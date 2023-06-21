Туристический состав оформлен в стиле 1980-х годов / Фото: t.me/s/kbsh_news

Стало известно расписание Грушинского экспресса, который будет курсировать в Самарской области в период проведения фестиваля. С 29 июня по 2 июля 2023 года у него запланировано по несколько рейсов в день.

Так, в четверг, 29 июня, Грушинский экспресс сделает два рейса из Самары в 9:10 (до Тольятти) и в 20:25 (до Задельной), а также один из Автограда в 12:05 (до Самары). В пятницу запланированы три рейса из Самары в 9:10, 14:45, 20:55 и два из Тольятти — в 12:05 и 18:25.

В субботу, 1 июля, Грушинский экспресс сделает два рейса из Самары в 10:45 и 17:00, а также три из Тольятти — в 8:00, 13:30 и 19:35. В воскресенье, 2 июля, намечены следующие рейсы: в 16:55 из Мастрюково, в 8:55 со станции Задельная и в 18:20 из Тольятти.

Напомним, Грушинский экспресс представляет собой туристический ретросостав. Он оформлен в стиле 1980-х годов. Все вагоны там темно-зеленого цвета. В каждом установлены сиденья с деревянными рейками, а в одном обустроен своеобразный концертный зал со сценой, скамейками и столиками, которые выполнены в виде гитары.

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