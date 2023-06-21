«Грушинский экспресс» будет курсировать в Самарской области с 29 июня по 2 июля

Исторический пригородный поезд назначили по маршруту Самара – платформа имени Валерия Грушина – Тольятти. Фото: grushinfestival.ru

В рамках юбилейного 50-го фестиваля авторской песни в Самарской области назначили туристический ретросостав «Грушинский экспресс». Он доставит любителей авторской песни на фестиваль и будет курсировать с 29 июня по 2 июля, сообщили в Куйбышевской ЖД.

Специально для этого был подготовлен тематический состав электропоезда ЭР-2К «Грушинский экспресс», которому присвоен статус исторического. Он оформлен в стиле 1980-х – вагонами темно-зеленого цвета. Внутри сиденья с деревянными рейками, а один из вагонов представляет собой своеобразный концертный зал со сценой, скамейками и столиками, выполненными в виде гитары.

Исторический пригородный поезд назначили по маршруту Самара – платформа имени Валерия Грушина – Тольятти на все время проведения фестиваля авторской песни. Уже в пути следования все желающие могут воспользоваться свободным микрофоном и выступить на оборудованной сцене. Будет также видеотрансляция по всему составу.

Помимо этого, к фестивалю вокзалы Самары и Тольятти благоустроили и тематически оформили. Кроме ретро-состава во время проведения фестиваля до платформы имени Валерия Грушина будут курсировать регулярные пригородные поезда и электропоезда «Ласточка».

Билеты можно купить в любой пригородной кассе Самарской пригородной пассажирской компании и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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