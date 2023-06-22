В Самарской области официально введут День баяна

Доказано, что первый в мире баян изготовили именно в Самаре Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Самарской области появится новая праздничная дата — День баяна. Отмечать ее планируется 25 августа. На этой неделе комитет по культуре, спорту, молодежной политике и туризму вынес законопроект на рассмотрение губернской думы. Он рекомендовал его к принятию.

— Проект закона получил положительные заключения от министерства культуры и общественной палаты региона, а также от самарских вузов. Новый праздничный день будет способствовать повышению культурного уровня населения, привлечению внимания к традиционной музыкальной культуре, — сообщат пресс-служба областного парламента.

Напомним, баянное сообщество Самарской области уже давно неофициально отмечает дату 25 августа. Для его представителей важно, что этот день станет официальным праздником. По словам музыканта и депутата Сергея Войтенко, ранее было доказано, что именно в Самаре появился первый в мире баян. Его в 1897 году изготовил мастер Павел Чулков.

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