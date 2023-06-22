«Крылья Советов» опубликовали расписание четырех контрольных матчей межсезонья

Команда проведет два матча в Самаре и по одному в Казани и Москве Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Стало известно расписание контрольных игр в рамках летнего тренировочного сбора «Крыльев Советов». Команда проведет в межсезонье четыре матча. Информация об этом появилась в официальной группе самарского футбольного клуба в соцсети.

Так, 1 июля 2023 года, «Крылья Советов» сыграют в Самаре с саратовским «Соколом». 7 июля — в Москве с нижнекамским «Нефтехимиком», 12 июля — в Казани с «Рубином». Затем команда вновь вернется в Самару, где 16 июля примет «Урал» из Екатеринбурга.

Напомним, «Крылья» выйдут из отпуска на этой неделе. В пятницу, 23 июня, футболисты соберутся в Москве, где пройдут медобследование. Готовиться к сезону 2023/24 чемпионата они будут на клубной базе в Самаре. Первое занятие пройдет в субботу, 24 июня.

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