Мощи святых встретят в Софийском соборе Самары 23 июня

Великомученику Димитрию Солунскому молятся о выздоровлении больных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 23 июня, в 16:30 в Софийский собор Самары прибудут мощи святых. Об их встрече сообщили на сайте Самарской епархии.

Так, будут доставлены мощи святого равноапостольного князя Владимира, святой равноапостольной княгини Ольги (в крещении Елены), благоверного князя Ярослава Мудрого. В этот же день состоится встреча мощей святого великомученика Димитрия Солунского.

В храме ежедневно будут служиться молебны. Это будет происходить после Божественной Литургии, в 15:00 (молебен с акафистом), после вечернего богослужения.

Как отмечается, великомученику Димитрию Солунскому молятся о выздоровлении больных, об укреплении христианской веры и помощи в укреплении духа. На Руси святого считали покровителем воинов и защитником от вражеских нападений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре освятили и установили купол с крестом на храм возле Ботанического сада

Во время работ присутствовал митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.