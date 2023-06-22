В Самаре освятили и установили купол с крестом на храм возле Ботанического сада

Владыка поблагодарил собравшихся за молитвы и преподал всем Божие благословение. Фото: Самарская Митрополия

Во вторник, 20 июня 2023 года, в Самаре освятили и установили купол с крестом для строящегося храма в честь Преображения Господня и детского епархиального центра возле Ботанического сада. Об этом сообщает Самарская Митрополия.

Песнопения исполнил мужской хор «София» под управлением диакона Андрея Попова. Под пение тропаря «Спаси, Господи, люди Твоя…» монтажники установили купол с крестом для строящегося храма.

Во время строительно-монтажных работ присутствовал митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Владыка поблагодарил собравшихся за молитвы и преподал всем Божие благословение.

Напомним, в построенном храме планируется открыть филиал ДЕОЦ, в котором дети смогут бесплатно заниматься в кружках различной направленности: хореографических, спортивных, военно-патриотических.

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