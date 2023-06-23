В Самаре идет подготовка к монтажу второго щита для проходки тоннеля метро

На доставку элементов и сборку тоннелепроходческого комплекса уйдет до полутора месяцев Фото: администрация Самары

Стало известно, как продвигается строительство метро в Самаре. На одной площадке — в историческом центре города — идет перекладка инженерных сетей, а на другой — на пересечении улиц Ново-Садовой и Полевой — подготовка к монтажу второго тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК). Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

— Для обеспечения временного электроснабжения, необходимого для пуска тоннелепроходчика, на заводе-изготовителе в настоящее время комплектуют трансформаторы, — отметили в мэрии.

Напомним, сборку второго щита, который будет прокладывать тоннель метро со стороны улицы Полевой, начнут после проведения торгов, определения подрядчика и заключения с ним контракта. Планируется, что на доставку элементов и сборку комплекса уйдет до полутора месяцев.

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