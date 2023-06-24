Организаторы Грушинского фестиваля рассказали о правилах парковки личного транспорта на Мастрюковых озерах

Проезд на Грушинскую поляну на личном автомобиле будет запрещен, но будет оборудована платная парковка Фото: Антон СЕНЬКО

В преддверии масштабного юбилейного Грушинского фестиваля на Мастрюковских озерах в Самарской области организаторы рассказали о правилах парковки личного автотранспорта. Гости фестиваля могут оставить свои автомобили на оборудованной площадке на весь период заезда на поляну.

- Проезд автотранспорта (кроме спецтранспорта и автомобилей иных служб и организаций по решению организатора) на территорию проведения Грушинского фестиваля будет ограничен с 26 июня по 3 июля 2023 года, - отметили организаторы.

Однако недалеко от Грушинской поляны будет оборудована специальная площадка, где гости смогут оставить свои автомобили. Стоит отметить, что парковка является неохраняемой и вынесена за пределы основной поляны.

- Въезд на территорию Парковки осуществляется с 8:00 26 июня 2023 года на основании разового автомобильного пропуска, который приобретается за 1500 рублей. Он дает право однократного допуска на территорию Парковки. Количество разовых пропусков ограничено, и их выдача может быть прекращена организаторами в любое время, - сообщили организаторы Грушинского фестиваля.

Для автобусов с группами детей, автомобилей с ветеранами ВОВ, и с маломобильными гражданами с соответствующие группой инвалидности, будут действовать льготы. Для них въезд на парковку будет бесплатным.

- Для обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защищенности зрителей и участников фестиваля, автомобили на парковку будут допускаться только после их внешнего и внутреннего осмотра сотрудниками, обеспечивающими охрану на Фестивале, - сообщается в Положении о правилах передвижения и стоянки транспорта на 50 Всероссийском фестивале авторской песни имени Валерия Грушина.

Автомобили, которые въехали на парковку ранее 26 июня, должны быть удалены и нее, либо могут быть эвакуированы спецслужбами.

- Вход на Грушинский фестиваль, посещение всех концертов, участие в творческой, детской, спортивной программах, пользование биотуалетами, водяными скважинами, бойлером с питьевой водой, оборудованным пляжем на Волге – традиционно остаются бесплатными, - отметили представители оргкомитета фестиваля.

Напомним, добраться до Грушинской поляны на Мастрюковских озерах можно на электропоездах, которые в дни проведения фестиваля будут работать в усиленном режиме. 29 июня 2023 года гостей Грушинского фестиваля до Поляны домчит ретро-экспресс. Специальный скоростной электропоезд к юбилейному фестивалю запустила Куйбышевская железная дорога. И он станет настоящим подарком для ценителей романтики туристских путешествий и давних поклонников Грушинского.