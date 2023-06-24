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НовостиОбщество24 июня 2023 9:14

Организаторы Грушинского фестиваля рассказали о правилах парковки личного транспорта на Мастрюковых озерах

Для гостей Грушинского фестиваля будет обустроена платная парковка для личного автотранспорта
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Проезд на Грушинскую поляну на личном автомобиле будет запрещен, но будет оборудована платная парковка

Проезд на Грушинскую поляну на личном автомобиле будет запрещен, но будет оборудована платная парковка

Фото: Антон СЕНЬКО

В преддверии масштабного юбилейного Грушинского фестиваля на Мастрюковских озерах в Самарской области организаторы рассказали о правилах парковки личного автотранспорта. Гости фестиваля могут оставить свои автомобили на оборудованной площадке на весь период заезда на поляну.

- Проезд автотранспорта (кроме спецтранспорта и автомобилей иных служб и организаций по решению организатора) на территорию проведения Грушинского фестиваля будет ограничен с 26 июня по 3 июля 2023 года, - отметили организаторы.

Однако недалеко от Грушинской поляны будет оборудована специальная площадка, где гости смогут оставить свои автомобили. Стоит отметить, что парковка является неохраняемой и вынесена за пределы основной поляны.

- Въезд на территорию Парковки осуществляется с 8:00 26 июня 2023 года на основании разового автомобильного пропуска, который приобретается за 1500 рублей. Он дает право однократного допуска на территорию Парковки. Количество разовых пропусков ограничено, и их выдача может быть прекращена организаторами в любое время, - сообщили организаторы Грушинского фестиваля.

Для автобусов с группами детей, автомобилей с ветеранами ВОВ, и с маломобильными гражданами с соответствующие группой инвалидности, будут действовать льготы. Для них въезд на парковку будет бесплатным.

- Для обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защищенности зрителей и участников фестиваля, автомобили на парковку будут допускаться только после их внешнего и внутреннего осмотра сотрудниками, обеспечивающими охрану на Фестивале, - сообщается в Положении о правилах передвижения и стоянки транспорта на 50 Всероссийском фестивале авторской песни имени Валерия Грушина.

Автомобили, которые въехали на парковку ранее 26 июня, должны быть удалены и нее, либо могут быть эвакуированы спецслужбами.

- Вход на Грушинский фестиваль, посещение всех концертов, участие в творческой, детской, спортивной программах, пользование биотуалетами, водяными скважинами, бойлером с питьевой водой, оборудованным пляжем на Волге – традиционно остаются бесплатными, - отметили представители оргкомитета фестиваля.

Напомним, добраться до Грушинской поляны на Мастрюковских озерах можно на электропоездах, которые в дни проведения фестиваля будут работать в усиленном режиме. 29 июня 2023 года гостей Грушинского фестиваля до Поляны домчит ретро-экспресс. Специальный скоростной электропоезд к юбилейному фестивалю запустила Куйбышевская железная дорога. И он станет настоящим подарком для ценителей романтики туристских путешествий и давних поклонников Грушинского.