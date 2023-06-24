В Самаре 24 июня 2023 года частично перекрыли дорогу на Московском шоссе

Московское шоссе частично перекрыли Фото: принтскрин видео.

Утром, 24 июня 2023 года, самарцы столкнулись с пробкой на Московском шоссе. Дело в том, что от проспекта Масленникова до улицы Луначарского ввели временные ограничения для движения автотранспорта из-за перекладки тепловых сетей. Видео затрудненного движения утром в субботу опубликовал самарский видеоблогер Евгений Щекин.

- Пробке быть? Сузили Московское шоссе на пересечении с проспектом Масленникова, - пишет автор видеоролика.

Ранее администрация Самары предупреждала горожан о частичном перекрытии Московского шоссе. По плану дорогу должны были временно закрыть с 10 часов вечера 23 июня. Количество полос на время проведения дорожных работ сократилось до двух в каждом направлении.

Кроме того, ограничения скажутся на работе троллейбусов №№ 12, 17 и 20. В период работ они будут ходить по улицам Коммунистической, Чкалова, Мичурина, по проспекту Масленникова, Московскому шоссе и далее по своим привычным трассам. При этом три троллейбуса № 20 будут ходить от ж/д вокзала до станции метро «Московская» по улице Коммунистической и Московскому шоссе.

Планируется завершить перекладку труб к 1 июля 2023 года. А пока самарцам рекомендуют искать объездные пути, дабы избежать скопления пробки.