Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2023 11:07

В Самаре 24 июня 2023 года частично перекрыли дорогу на Московском шоссе

Коммунальщики перекладывают тепловые сети на пресечении Московского шоссе и проспекта Масленникова
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Московское шоссе частично перекрыли

Московское шоссе частично перекрыли

Фото: принтскрин видео.

Утром, 24 июня 2023 года, самарцы столкнулись с пробкой на Московском шоссе. Дело в том, что от проспекта Масленникова до улицы Луначарского ввели временные ограничения для движения автотранспорта из-за перекладки тепловых сетей. Видео затрудненного движения утром в субботу опубликовал самарский видеоблогер Евгений Щекин.

- Пробке быть? Сузили Московское шоссе на пересечении с проспектом Масленникова, - пишет автор видеоролика.

Ранее администрация Самары предупреждала горожан о частичном перекрытии Московского шоссе. По плану дорогу должны были временно закрыть с 10 часов вечера 23 июня. Количество полос на время проведения дорожных работ сократилось до двух в каждом направлении.

Кроме того, ограничения скажутся на работе троллейбусов №№ 12, 17 и 20. В период работ они будут ходить по улицам Коммунистической, Чкалова, Мичурина, по проспекту Масленникова, Московскому шоссе и далее по своим привычным трассам. При этом три троллейбуса № 20 будут ходить от ж/д вокзала до станции метро «Московская» по улице Коммунистической и Московскому шоссе.

Планируется завершить перекладку труб к 1 июля 2023 года. А пока самарцам рекомендуют искать объездные пути, дабы избежать скопления пробки.