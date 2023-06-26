В полиции назвали личности погибших в страшном ДТП на М-5 в Самарской области

На федеральной трассе столкнулись большегруз и легковой автомобиль Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности страшного ДТП на трассе М-5 в Сергиевском районе 26 июня 2023 года. Там в столкновении легковушки и грузовика погибли два человека. Как выяснилось, авария унесла жизни 53-летнего мужчины и 14-летней девочки.

- В настоящий момент медики оказывают помощь 46-летней женщине и двум детям 9-ти и 14-ти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Также туда прибыли следственно-оперативная группа, руководство территориального ОВД и областной Госавтоинспекции. Правоохранители выясняют все детали происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал