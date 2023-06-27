Страшная авария унесла жизни шести человек. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Число погибших из-за ночного столкновения на самарской трассе А-300 возросло до шести человек. Еще восемь находятся в больнице. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области

ДТП произошло около 01:30 27 июня 2023 года на 110 км автодороги регионального значения Самара-Большая Черниговка, недалеко от границы с Казахстаном А-300.

По данным ГУ МВД, на трассе столкнулись легковой автомобиль Hyundai под управлением гражданина Кыргизстана и минивен, зарегистрированный за пределами России.

Как сообщил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения.

В результате столкновения погибли водитель легкового автомобиля, его четыре пассажира ( все граждане других государств). Также погиб один пассажир минивена, он скончался на месте происшествия.

Водитель и семь пассажиров минивена на скорой помощи доставлены в больницу, им оказывают медицинскую помощь.