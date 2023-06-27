В Самаре нашли подрядчика для разработки проекта сноса поликлиники в Кировском районе

Подрядчик выполнит работы почти за 270 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре подвели итоги электронного аукциона по поиску подрядчика для разработки проекта сноса поликлиники и архива для хранения рентгеновских пленок. Оба здания расположены на улице Земеца, 36 (литеры Б и Б1) в Кировском районе.

Согласно информации на сайте госзакупок, на аукцион было подано три заявки. Победителем признали того, кто предложил меньшую сумму. Это ООО «Дизайн-Сервис». Компания согласилась выполнить работы за 269 100 рублей. При этом начальная стоимость контракта составляла 460 тысяч рублей.

Компания должна будет обследовать обе постройки, разработать проект по их сносу, подготовить смету и получить положительное заключение госэкспертизы. Срок выполнения – 70 дней.

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