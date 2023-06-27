В КСВО Самарской области рассказали о женщинах, участвующих в спецоперации

Отмечается, что каждая из этих женщин идет на риск и может не вернуться домой. Фото: КСВО Самарской области

Стало известно, сколько женщин участвует в специальной военной операции. Их количество достигает более тысячи. Об этом сообщили в телеграм-канале «Комитета семей воинов Отечества Самарской области».

— У каждой из них своя миссия. Кто-то воюет, лечит, выступает как волонтер, а кто-то поднимает боевой дух. И все эти женщины чьи-то дочери, матери, сестры, жены, — рассказали в КСВО Самарской области.

Отмечается, что каждая из этих женщин идет на риск и может не вернуться домой к своим близким, но точно знает, что она делает и для чего.

Ранее супруга боевого генерала и глава женского совета 2-й гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина попробовала себя в роли снайпера на дальность 1000 метров.

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