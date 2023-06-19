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НовостиОбщество19 июня 2023 11:05

Супруга боевого генерала из Самары попробовала себя в роли снайпера

Екатерина Колотовкина попала в мишень на расстоянии 1000 метров
Ирина СИНЕГУБОВА
У винтовки гордое название «Возмездие». Фото: телеграм-канал Екатерины Колотовкиной

У винтовки гордое название «Возмездие». Фото: телеграм-канал Екатерины Колотовкиной

Супруга боевого генерала и глава женского совета 2-й гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина попробовала себя в роли снайпера на дальность 1000 метров. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

— Я люблю смотреть в прицел автомата или пистолета. На такой дистанции глаз не способен разглядеть конечную цель. Представляете, я попала в мишень. И да, будь на месте цели голова противника, моя рука бы не дрогнула, — написала Екатерина Колотовкина.

Руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в регионе рассказала о самарце и москвиче, которые добровольно и безвозмездно обучают бойцов снайперскому искусству. Благодаря этому появляется возможность уничтожать противника, оставаясь для него невидимым. У винтовки, с которой стреляют ребята, гордое название «Возмездие».

Напомним, Екатерина Колотовкина является также директором по развитию фонда «Звезда и Лира» и автором масштабного фотопроекта «Жены Героев». В апреле 2023 года она вошла в новый состав Общественной палаты России.

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