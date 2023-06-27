Появились подробности ДТП с участием 5 автомобилей на улице Ново-Садовой в Самаре

Происшествие случилось в ЖК «Бриг» Фото: скриншот с видео

Стали известны подробности ДТП, которое произошло в Самаре во вторник, 27 июня. Водитель иномарки протаранил сразу несколько припаркованных автомобилей, а после его задержали полицейские.

Все случилось днем в ЖК «Бриг». Как сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, водитель выезжал из дома №106м по улице Ново-Садовой задел 5 припаркованных автомобилей. После этого он направился к проспекту Ленина, где устроил еще одну аварию.

– Напротив дома №106ж по улице Ново-Садовой мужчина не выдержал дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем, – пояснили в региональном ГУ МВД.

Сразу после этого горе-водителя задержали оперативники. Информацию о происшествии они получили от жителей, которые обратились в полицию после того, как мужчина начал таранить припаркованные авто. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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