В Самарской области на трассах появятся шериф-балки в 2023 году

Светодиодные балки появятся на семи трассах региона / Фото: www.kirovreg.ru

В Самарской области испробуют еще одну меру в борьбе с аварийностью на дорогах. На региональных трассах этим летом планируют установить шериф-балки — приборы, которые похожи на проблесковые маячки на машинах ДПС. В темное время суток они будут мигать красным и синим цветом.

В настоящее время министерство транспорта и автодорог региона ищет подрядчика, который займется установкой шериф-балок. Согласно техзаданию на сайте госзакупок, приборы нужно будет смонтировать на световые опоры. Таким образом, чтобы их свет не ослеплял водителей. Чиновники отмечают, что светодиодная балка предназначена для привлечения дополнительного внимания автомобилистов при приближении к аварийно опасным участкам.

Приборами планируется оснастить несколько отрезков трасс: Самара — Бугуруслан (33-34, 106-107, 153-154 км), Тольятти — Узюково — Димитровград (5-6 км), Тольятти — Ташелка (21-22 км), Тольятти — Хрящевка (12-13 км), Обход Самары (8-9 км), Обход Сызрани (1-2 км) и Кинель — Богатое — Борское (7-8 км). Срок выполнения работ — до 28 июля 2023 года.

Начальная (максимальная) стоимость контракта — 630 тысяч рублей. Итоги электронного аукциона подведут 7 июля 2023 года.

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