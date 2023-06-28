В Самаре ликвидировали пожар в здании бывшей гуманитарной академии

Здание вспыхнуло днем в среду, 28 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась новая информация о пожаре, который вспыхнул в здании бывшей гуманитарной академии в Самаре. Возгорание на улице 8-я Радиальная произошло днем в среду, 28 июня.

– Вызов на пульт дежурного поступил в 15:27. Пожар в неэксплуатируемом здании на улице 8-я Радиальная, 31. Происходит горение помещений второго этажа и кровли. Площадь пожара - 100 кв. м. На месте работают 35 человек и 10 единиц техники. Пострадавших нет, - сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные боролись с огнем около полутора часов. Ближе к вечеру им удалось потушить возгорание.

– В 17:04 пожар был ликвидирован, – рассказали в региональном ГУ МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал. Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи. Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.