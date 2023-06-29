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НовостиОбщество29 июня 2023 6:52

Самарцы нашли гигантский гриб у Лысой горы

Горожане поделились кадрам
Алена ПРОВКИНА
Горожане не смогли узнать, как называется гриб. Фото: "Самара №1"

Горожане не смогли узнать, как называется гриб. Фото: "Самара №1"

В Самарской области местные жители уже приступили к тихой охоте. Пользователи поделились первым «уловом» в конце июня 2023 года.

Судя по опубликованным данным в социальных сетях, самарцы отправились собирать грибы у Лысой горы. Горожане смогли добыть на тихой охоте гигантский гриб, размер которого в разы превышает человеческую руку. В комментариях пользователи позавидовали находке и не смогли определиться с названием.

Напомним, также недавно самарцы заметили дружелюбного бобра у Лысой горы. Животное вылезло на берег и оставило необычный сюрприз для гостей.