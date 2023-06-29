Новый бассейн ПГУТИ откроется для жителей Самары на Московском шоссе в 2023 году

Сейчас идет устройство подпорной стены в соответствии с проектом. Фото: сайт Александра Хинштейна

В Самаре идет строительство нового студенческого плавательного бассейна ПГУТИ на Московском шоссе, 77. Он откроется и начнет принимать первых посетителей уже в 2023 году. Об этом говорится на официальном сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет доступен для всех жителей Самары. Строительство финансируется из средств федерального бюджета. На эти цели выделено более 283 миллионов рублей.

На площадку уже завезены необходимые материалы и изделия для пробного погружения свай, проведена работа с ресурсоснабжающими организациями. Сейчас идет устройство подпорной стены в соответствии с проектом.

Отметим, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном станет четвертым реализованным проектом в рамках федеральной адресной инвестпрограммы «500 бассейнов».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.