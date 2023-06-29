В Самаре выявили нарушения при проведении конкурса на ремонт ПСЭК

В ситуации разбирались представители Самарского УФАС. Фото: samara.fas.gov.ru

Самарское УФАС обнаружило нарушения при проведении конкурса на ремонт ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева». Их допустил заказчик. Подробности сообщили в антимонопольной службе.

С жалобой на колледж в УФАС обратилось ООО «Байкал». Проверка показала, что заказчик установил требования, которые значительно снижают круг потенциальных участников закупки. Один из показателей – «Подтверждение надежности участника закупки, то есть такое финансовое и экономическое положение, которое свидетельствует об их надежности как поставщика товаров, работ, услуг».

Антимонопольная служба признала жалобу обоснованной. В адрес заказчика было направлено предписание, согласно которому он не должен заключать договор по результатам конкурса, аннулировать результаты, внести изменения в документацию и при наличии потребности вновь провести конкурс.

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