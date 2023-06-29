В Самарской области число женщин превысило количество мужчин

Специалисты отмечают, что такие показатели связаны высокой смертностью мужчин Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области обнаружили нехватку мужской половины. На 1000 мужчин приходится 1181 женщина. Об этом сообщается в региональной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Отмечается, что численное превосходство женщин отмечается с 36 лет. Указаны и причины: согласно документации, это связано с высоким уровнем преждевременной смертности мужчин.

Напомним, по итогам прошлого года женщин в губернии также было больше, чем мужчин. Так, в Самарской области насчитали 1 717 170 представительниц прекрасной половины. Мужчин немного меньше – 1 455 755 человек.