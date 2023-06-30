В Самаре срок запуска электробуса перенесли на июль 2023 года

Электробус будет работать на маршруте № 108 "Губернский рынок - Южный город"

В Самаре перенесли сроки запуска электробуса. Его движение планировали открыть к 10 июня 2023 года, но все планы нарушило долгое оформление необходимых документов. Об этом «КП-Самара» рассказал директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

— 1-2 июля будет установлена трансформаторная подстанция от сетевой организации. Если все пойдет по плану, то во вторник-среду мы будем производить установку своей зарядной станции и подключаться к ТП. Если все пойдет нормально, то 10 июля должны запустить электробус, — отметил глава ТТУ.

Напомним, город приобрел электробус и две зарядные станции к нему в декабре 2022 года. Одну станцию установили на территории троллейбусного депо № 1, а вторая должна появиться на Николаевском проспекте в Южном городе. Электробус будет ходить по маршруту № 108 «Губернский рынок — Южный город», который сейчас обслуживают четыре автобуса «НефАЗ».

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