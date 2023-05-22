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НовостиОбщество22 мая 2023 13:18

В МП «ТТУ» Самары назвали сроки возвращения электробуса на маршрут

Осталось подождать совсем немного
Анастасия ФИЛАТОВА
Электробус вновь будет ходить от Губернского рынка до Южного города

Электробус вновь будет ходить от Губернского рынка до Южного города

Фото: СОЦСЕТИ

На улицы Самары скоро вновь вернется желтый электробус. Директор МП «ТТУ» Михаил Ефремов рассказал, когда он начнет курсировать по маршруту.

По словам главы муниципального предприятия, город приобрел электробус и две зарядные станции в декабре 2022 года. Одну из станций установили на территории троллейбусного депо № 1, а вот вторую пока не смонтировали. Она должна появиться на Николаевском проспекте в Южном городе. В скором времени подрядчик должен выполнить необходимые работы, и тогда можно будет говорить о запуске электробуса.

— Рассчитываем, что сможем открыть движение к 10 июня 2023 года, — сообщил Михаил Ефремов корреспонденту «КП-Самара».

Электробус вновь будет курсировать по маршруту № 108 «Губернский рынок — Южный город». Сейчас его обслуживают четыре автобуса «НефАЗ». Как отметили в «ТТУ», пока они останутся в работе. В планах — приобрести еще четыре электробуса на замену старым машинам.

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