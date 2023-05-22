В МП «ТТУ» Самары назвали сроки возвращения электробуса на маршрут

Электробус вновь будет ходить от Губернского рынка до Южного города Фото: СОЦСЕТИ

На улицы Самары скоро вновь вернется желтый электробус. Директор МП «ТТУ» Михаил Ефремов рассказал, когда он начнет курсировать по маршруту.

По словам главы муниципального предприятия, город приобрел электробус и две зарядные станции в декабре 2022 года. Одну из станций установили на территории троллейбусного депо № 1, а вот вторую пока не смонтировали. Она должна появиться на Николаевском проспекте в Южном городе. В скором времени подрядчик должен выполнить необходимые работы, и тогда можно будет говорить о запуске электробуса.

— Рассчитываем, что сможем открыть движение к 10 июня 2023 года, — сообщил Михаил Ефремов корреспонденту «КП-Самара».

Электробус вновь будет курсировать по маршруту № 108 «Губернский рынок — Южный город». Сейчас его обслуживают четыре автобуса «НефАЗ». Как отметили в «ТТУ», пока они останутся в работе. В планах — приобрести еще четыре электробуса на замену старым машинам.

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