В дептрансе Самары рассказали, на каких маршрутах будут работать новые автобусы

Так будут выглядеть салоны новых автобусов для Самары / Фото: t.me/s/e_lapushkina

Постоянные проблемы жителей Красноглинского района Самары с общественным транспортом скоро будут решены. На маршруты, которые ходят в том направлении, добавят автобусы. Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.

- Невозможно ни уехать на работу, ни приехать обратно домой. Утром приходится почти час стоять на остановке в ожидании транспорта. А летом еще немногочисленные автобусы забирают на дачные маршруты. Когда-нибудь уже решится ситуация с транспортом в Красноглинском районе? - написали самарцы в соцсетях.

На жалобу горожан отреагировали представители департамента транспорта Самары. Чиновники заявили, что летом в город поступят 50 новых низкопольных автобусов большой вместимости. Часть из них будет работать на маршрутах №№ 1, 50 и 51. В ведомстве отмечают, что это поможет обеспечить бесперебойную транспортную работу и соблюдение расписания.

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