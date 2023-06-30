Умер экс-военком Самарской области Александр Даньшин

Александр Даньшин занимал пост военного комиссара Самарской области с 2007-го по 2020 год Фото: Архив "КП"

В пятницу, 30 июня 2023 года, стало известно о смерти бывшего военного комиссара Самарской области, генерала-майора в отставке Александра Даньшина. Он скоропостижно скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты региона.

— Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Ивановича. Это был человек, который всегда стремился к достижению практического результата. Человек с богатым жизненным опытом и верный своему делу и Отечеству, — говорится в сообщении организации.

Напомним, Александр Даньшин родился 15 октября 1954 года. Окончил высшее танковое командное училище в Ульяновске, а также военную академию бронетанковых войск. Возглавлял танковый батальон в группе советских войск в Германии. С 2003-го по 2007 год был военным комиссаром Удмуртии. С 2007-го по 2020 год — военкомом Самарской области. С осени 2020-го входил в состав Общественной палаты региона, работал в составе трех профильных комиссий. Вел общественную деятельность, связанную с патриотическим воспитанием.

Прощание с Александром Даньшиным состоится в воскресенье, 2 июля 2023 года, с 10:00 до 12:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона (ул. Шостаковича, 7).

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Александра Даньшина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал