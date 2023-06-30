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НовостиОбщество30 июня 2023 15:57

В Самарской области полицейские рассказали ребятам, как сделать каникулы более безопасными

Встречи с правоохранителями прошли в детских оздоровительных лагерях
Алена ПРОВКИНА
Полицейские провели встречу с детьми. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские провели встречу с детьми. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области продолжается акция «Каникулы с общественным советом». Представители и полицейские провели встречи с детьми в оздоровительных лагерях «Отдых» и «Салют».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, также представители совета провели встречу с ребятами в детских лагерях «Надежда», «Космос» и «Россия». Основная задача встречи – формирование у детей навыков безопасного поведения и закрепление основных ПДД.

Правоохранители в игровой форме напомнили детям о важности соблюдения правила дорожного движения при управлении скутеров, самокатов и велосипедов, а пешеходам – об опасности перехода в неустановленных местах.