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НовостиПроисшествия1 июля 2023 14:31

В самарском поселке Зубчаниновка затопило дороги из-за сильного дождя 1 июля

«Реки» образовались на проезжих частях города [видео]
Ирина СИНЕГУБОВА
1 июля Самарской области объявили штормовое предупреждение.

1 июля Самарской области объявили штормовое предупреждение.

Фото: Наталья АРТЯКОВА

В субботу, 1 июля 2023 года, в Самарскую область пришли сильные дожди. Из-за ливня в поселке Зубчаниновка оказались затоплены дороги. Об этом сообщили местные жители редакции «Кп-Самара».

Судя по видеокадрам, автомобили вынуждены ехать погруженные в воду примерно до половины колес. От транспортных средств во все стороны распространяются крупные брызги. Как отмечают местные жители, затопило также Днепровский проезд, улицу Физкультурную и Кузнецкий переулок в Самаре.

Напомним, 1 июля Самарской области объявили штормовое предупреждение. Местами в регионе ожидаются гроза, ливень, шквалистое усиление ветра, порывы которого достигнут 15-20 м/с