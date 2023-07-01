Глава Самары проверила ход строительства бассейна и детского сада на 240 мест

В строящемся детском саду № 332 завершаются отделочные работы. Фото: администрация Самары

Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идет строительство бассейна в Куйбышевском районе и детского сада на 240 мест в Промышленном районе. Об этом сообщили в городской администрации.

Специалисты уже оформили чашу бассейна мозаичным покрытием, а на втором этаже установили ограждающие конструкции. Сейчас идет благоустройство прилегающей территории. Там уложат асфальтовое покрытие, засыпят грунт для газона, обустроят парковку. А внутри здания бассейна осталось покрасить стены.

В строящемся детском саду № 332 завершаются отделочные работы. На игровых площадках устанавливают теневые навесы. Елена Лапушкина проверяла ход строительства также в мае 2023 года. Отмечалось, что подрядчик укладывается в заявленные сроки сдачи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.