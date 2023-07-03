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НовостиПроисшествия3 июля 2023 16:58

Появились подробности жуткого убийства девушки на ул. Водников в Самаре

Оперативники нашли автомобиль, который принадлежал погибшей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По факту расправы возбуждено уголовное дело

По факту расправы возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились новые подробности жуткой трагедии, которая произошла в Самаре вечером в понедельник, 3 июля. На улице Водников неизвестный на черном джипе выбросил из салона девушку. У пострадавшей обнаружили ножевое ранение в шею, сообщали очевидцы. За жизнь девушки боролись медики, но спасти ее не удалось – к сожалению, она скончалась.

Оперативники установили личность погибшей. Как сообщили в региональном СУ СК, ей было 34 года. Автомобиль, предположительно принадлежавший самарчанке, был найден в другой части города.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают личность преступника.