Появились подробности жуткого убийства девушки на ул. Водников в Самаре

По факту расправы возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились новые подробности жуткой трагедии, которая произошла в Самаре вечером в понедельник, 3 июля. На улице Водников неизвестный на черном джипе выбросил из салона девушку. У пострадавшей обнаружили ножевое ранение в шею, сообщали очевидцы. За жизнь девушки боролись медики, но спасти ее не удалось – к сожалению, она скончалась.

Оперативники установили личность погибшей. Как сообщили в региональном СУ СК, ей было 34 года. Автомобиль, предположительно принадлежавший самарчанке, был найден в другой части города.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают личность преступника.