Мобилизованный журналист из Самары рассказал о пытках в украинском плену

По словам вернувшегося из плена бойца, некоторым распарывали штаны и кастрировали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский журналист Илья Круговой, которого мобилизовали в октябре 2022 года, рассказал о пытках в плену ВСУ со слов тех бойцов, кто туда попал и вернулся. Он отмечает, что о плене рассказывают очень страшные вещи.

Один из российских военнослужащих рассказал, что били в украинском плену практически каждый день, но это не самое худшее, что там происходило. По его словам, некоторым распарывали штаны и кастрировали. На бойца-рассказчика натравливали овчарку, чтобы она сделала с ним такую «процедуру». Однако повезло, и она только укусила его за ляжку.

Помимо этого, российским пленным втыкали штык-нож под коленную чашечку и начинали вертеть им, как рычагом коробки передач. В кого-то тыкали ножом, кому-то давали прикуривать от паяльной лампы, поднося ее прямо к лицу. Боец отмечает, что русских пленных не убивали только для того, чтобы обменять их на своих.

Илья Круговой отмечает, что кого-то обменивают и освобождают из плену, кто-то умирает там, не дождавшись освобождения, а кто-то сразу после плена кончает с собой. В плен могут забрать раненых с поля боя. Но чаще всего, по словам российских бойцов, это происходит из-за того, что боец заходит не на свои позиции. Это может быть из-за отсутствия хорошей картографии и навигации, связи со своими командирами, темнота ночи, а также по разгильдяйству.

— Украинским пленным везет больше, никто из нас их не пытал и не издевался над ними. Максимум – прикладом в лоб или пинок для ускорения. Наши бойцы, несмотря на зверства врагов, стараются не опускаться до их уровня. Благородство даже к поверженному врагу, это тоже своего рода сила, на которую немногие способны. Кроме нас, русских, — подытожил Илья Круговой.

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