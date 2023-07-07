В Самаре вторую линию метро могут проложить под проспектом Карла Маркса

В городе могут проложить под проспектом Карла Маркса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут проложить вторую линию метро под проспектом Карла Маркса. В областной столице вновь обсуждают расширение метрополитена.

Согласно ранее опубликованным данным, метрополитен пройдет от Фрунзенского моста по берегу реки Самары до ж/д вокзала. Далее с улицы Мечникова могут проложить подземный туннель, который устроят под проспектом Карла Маркса до улицы Гагарина и до Московского шоссе. Теперь же тоннель могут расположить на небольшой глубине, как и станции.

По предварительным данным, стоимость работ оценивают почти в 20 млрд рублей. Напомним, два года назад на участке хотели разместить шесть станций.