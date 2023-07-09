Самарцы сфотографировали толпу на пляже 9 июля 2023

На волжских пляжах в Самаре яблоку негде упасть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Необычайно жаркая даже для июля погода сподвигла жителей и гостей Самары провести выходные дни на пляжах. Читатели «КП-Самара» прислали в редакцию фото обстановки на волжском побережье.

Как видно из фотографий, вся песчаная полоса, а также вся прибрежная часть Волги до буйков в воскресенье была заполнена людьми. Загорающих не отпугнули даже палящие солнечные лучи в самый разгар дня. Хотя медики не рекомендуют загорать под прямыми лучами солнца во избежание теплового удара и проблем с самочувствием и вообще со здоровьем.

Впрочем, в 2023 году на пляжах в черте Самары появились обширные навесы, под которыми можно частично укрыться от солнца. И многие горожане и гости областной столицы с удовольствием этим пользуются.

По прогнозам синоптиков, жара в регионе продержится еще в ближайшие понедельник и вторник. А вот со среды и до конца недели будет прохладно и дождливо.