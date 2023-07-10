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НовостиПроисшествия10 июля 2023 4:37

В Самаре потушили пожар на острове Поджабный

С огнем боролись 12 человек
Алена ПРОВКИНА
О пострадавших не сообщается

О пострадавших не сообщается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о возгорании строений на острове Поджабный. Загорелись летние туристические домики.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, возгорание заметили ночью, в 3:33, в Самарском районе на протоке Проран в начале июля 2023 года. На площади около 200 квадратных метров загорелись неэксплуатируемые здания. Локализацию пожара объявили в 4:20, а ликвидацию – в 4:44.

С огнем боролись 3 ПСЧ, одно плавательное средство и 12 пожарных. О пострадавших не сообщается.