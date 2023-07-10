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НовостиОбщество10 июля 2023 6:50

В Самаре температура воздуха после аномальной жары снизится почти вдвое

В городе ожидается похолодание
Алена ПРОВКИНА
Температура воздуха снизится

Температура воздуха снизится

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре после аномальной жары придет долгожданная прохлада. Снижение температуры воздуха ожидается уже в середине текущей недели.

В течение нескольких дней местные жители боролись с жаркой погодой. 10 июля 2023 года в регионе вновь объявили оранжевый уровень опасности из-за повышения температуры – до +40…+41 градуса. Отчаиваться не стоит – совсем скоро в губернии ожидается похолодание. Согласно данным, опубликованным на сайте gismeteo, в среду, 12 июля, температура воздуха снизится до +21 градуса, а в пятницу, 14 июля, до +17 градусов. В этот период в областную столицу придут дожди.

Напомним, помимо дождя, 12 июля в Самару придется магнитная буря. Ее сила составит 6 баллов.